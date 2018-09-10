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/ Челябинская область на 9 месте по числу автомобилей

Челябинская область на 9 месте по числу автомобилей

Каждый третий житель региона является автовладельцем.
сегодня в 07:20
  |  Общество

По данным аналитического агентства «Автостат» Челябинская область расположилась на 9 месте по общему числу автомобилей. Всего на территории региона находится 1 млн. 78,5 тыс. зарегистрированных в ГИБДД машин. В Челябинской области сосредоточено 2.5% от общего числа автомобилей в стране. При этом самая большая доля автомобилей в России находится в Москве и Московской области.

По состоянию на 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации насчитывается 42 млн. 945,6 тыс. легковых автомобилей. Больше всего их сосредоточено в Москве и Московской области — в этих регионах число автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн. 731,8 тыс. шт. и 2 млн. 665 тыс. шт. соответственно, что в сумме составляет почти 15% от общероссийского парк. — говорится в заявлении агентства «Автостат».

Кроме Челябинской области в топ регионов попал Краснодарский край, на территории которого зарегистрировано 1,8 миллионов тысяч автомобилей, Санкт-Петербург, где количество машин составляет 1,7 миллионов, а также Ростовская и Свердловские области, с показателями 1,2 миллиона автомобилей.

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