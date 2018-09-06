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/ Челябинцам напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок, учитывая последствия «Торнадо»

Челябинцам напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок, учитывая последствия «Торнадо»

13 организаторов массового беспорядка на рок-фестивале получили тюремный срок.
сегодня в 18:45
  |  Общество

Администрация Челябинска не дала разрешения на проведение шествия в центре города 9 сентября. В этот день в южноуральской столице будут праздновать 282 День рождения столицы Южного Урала. Тот, кто попытается организовать несанкционированное мероприятие должен помнить об ответственности.

Сообщаем, что несогласованное проведение публичного мероприятия 9 сентября 2018 г. повлечет нарушение требований Федерального закона № 54-ФЗ, а также возможность наступления установленной законом ответственности как для лиц, являющихся организаторами, так и для участников. — заявили в администрации Челябинска.

О недопустимости нарушения общественного порядка на массовых мероприятиях напоминают в мэрии. В эти же дни в Челябинске завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении буйных участников рок-фестиваля «Торнадо» в Миассе.

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении последнего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо». Он признан виновным в совершении преступлений по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе». Виновный приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 28 августа 2010 года под Миассом толпа раздетых мужчин набросилась на посетителей музыкального фестиваля. Правоохранителям удалось установить и найти 13 организаторов массового побоища. В июле 2012 года 13 организаторов побоища были приговорены Челябинским областным судом к лишению свободы на сроки от 3 до 6,5 лет.

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