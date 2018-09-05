/ Централизовать работу «скорых» в отдаленных районах поручил губернатор Челябинской области

Жители жалуются на скорость прибытия медиков.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал ряд поручений по итогам заседания, посвященного обсуждению системы здравоохранения в сельских поселениях. Если жители городов имеют доступ к большому количеству разнообразных специалистов, то для селян зачастую стоит вопрос оказания первой медицинской помощи.

Для решения этой задачи предложено несколько мер. Среди них — организация работы карет «скорой» в соответствии с их приближенностью к пациентам, поддержка молодых врачей.

Более широкий спектр медицинской помощи предусмотрен в районных и участковых больницах. В сложных случаях должны незамедлительно подключаться ресурсы городских и областных больниц, специализированных центров. Этой мобильности в работе люди и ждут от работников здравоохранения. Особенно это касается работы «скорой помощи». У нас есть отдельные территории, где до 20−25% вызовов влекут за собой нарекания на задержку прибытия бригады. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, сегодня губернатор Челябинской области неожиданно для своих подчиненных и персонала больницы посетил одну из сельских больниц Южного Урала. Там глава региона пообщался с пациентами. После этого Борис Дубровский выступил на расширенном заседании Палаты сельских поселений Совета муниципальных образований. Там глава региона поручил бороться с «медвежьими углами» в системе здравоохранения.