В Челябинске каждый двадцатый контейнер для раздельного мусора испортили вандалы

Регоператор «Центр коммунального сервиса» просит привлечь к ответственности хулиганов

77 фактов порчи или уничтожения желтых контейнеров для раздельного сбора мусора зафиксировали с начала 2023 года челябинские специалисты регионального оператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса». Вандалы либо сломали, либо разрисовали красками каждый 20-й контейнер. В пресс-службе центра рассказали, как ищут хулиганов.

Напомним, в Челябинске установили более 1700 желтых контейнеров. Горожане стали активно подключаться к проекту по раздельному сбору мусора. Но новое направление в экополитике города столкнулось с активной деятельностью вандалов.

«На сегодняшний день практически каждый 20-й контейнер либо приведен в негодность (несколько емкостей сожжены и сломаны), либо забрызган краской (на поверхность нанесены посторонние надписи в виде граффити). На многих из испорченных емкостей также обнаружены рекламные материалы (изображения в виде отпечатанного краской трафарета или наклейки с коммерческой информацией)», — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Раздельный сбор отходов — одно из направлений национального проекта «Экология». В ближайшие годы должно радикально сократиться количество захоронений мусора на свалках и полигонах. Этого можно достичь благодаря сортировке отходов и их дальнейшей переработке. В противном случае свалки будут только разрастаться.

В ЦКС работает служба безопасности. Вандалов ищут по камерам видеонаблюдения, установленным возле контейнерных площадок города. Также идет активная работа с правоохранительными органами. Вместе с этим в центре просят челябинцев реагировать на подобные случаи порчи баков и сообщать о них в полицию или ЦКС.

В министерстве экологии Челябинской области отреагировали на проблему. В ведомстве напомнили, что причастным к порче контейнеров грозит уголовное наказание в виде крупного штрафа (до 40 тыс. рублей), реального срока (до двух лет лишения свободы), либо принудительных работ (до одного года). Кроме того, виновные в подобных преступлениях в силу закона обязаны компенсировать убытки, нанесенные компании.