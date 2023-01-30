Более 1700 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Челябинске

Для вывоза таких баков приобретут отдельный мусоровоз

На сегодняшний день в Челябинске установлено более 1700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Как сообщил 30 января на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, жители заинтересованы в раздельном сборе мусора и для более оперативного его вывоза в феврале для города приобретут еще один мусоровоз.

«Мы наблюдаем большую заинтересованность в раздельном сборе мусора у жителей, в связи с этим Центр коммунального сервиса сейчас корректирует графики вывоза таких контейнеров и дополнительно в феврале приобретет еще один мусоровоз к уже имеющимся, который будет заниматься вывозом только таких контейнеров», — уточнил Александр Астахов.

Также он добавил, что на наиболее наполняемых контейнерных площадках освобождать бак для раздельного сбора мусора будут чаще и более оперативно.

Ранее в министерстве экологии Челябинской области напомнили, для каких видов отходов предназначены желтые контейнеры.

В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер запустил личный опрос жителей по поводу раздельного сбора мусора.