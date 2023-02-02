Жителям Челябинской области рассказали о судьбе мусора из желтых баков

Южноуральцы активно интересуются темой раздельного сбора отходов

В министерстве экологии Челябинской области рассказали, какой путь проходит содержимое желтых контейнеров для раздельного сбора ТКО, начиная от контейнерной площадки до сортировки на полигоне и готовности к отправке переработчикам.

По словам замглавы регионального Минэкологии Сергея Лаврова, в 2021—2022 годах за счет средств федерального бюджета областью было закуплено более 2 тысяч контейнеров для раздельного накопления ТКО. Кроме того, регоператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» с начала 2023 года установил в Челябинске еще более 1700 таких контейнеров.

«Опрос жителей столицы Южного Урала показал, что 38 процентов горожан уже активно разделяют мусор и кладут его в желтые контейнеры; 41 процент — готовы это делать в ближайшее время. Мы считаем, что это достаточно хорошие цифры и с таким отношением нашего населения к раздельному сбору ТКО мы обязательно добьемся положительного результата в ближайшее время», — отметил он.

Содержимое желтых баков отвозит на полигон специальная машина, которая опустошает их по отдельному графику: от одного до нескольких раз в неделю. На полигоне вторсырье поступает на отдельную линию, где сортировщики разделяют его на четыре фракции: стекло, металл, пластик и бумагу. Каждая фракция попадает в отдельную емкость, где прессуется и потом отправляется переработчикам.

В ЦКС видят большой интерес со стороны горожан к раздельному сбору ТКО. Каждую неделю поступает более сотни звонков по этой теме. Люди спрашивают, что складывать в желтые контейнеры, и сообщают о переполнении емкостей. В компании считают, что горожане полностью привыкнут к нововведению ближе к осени.

«В прошлом году ЦКС реализовывал пилотный проект, в рамках которого на контейнерных площадках Челябинска и Сосновского района было установлено 400 баков под вторичное сырье. Уже через полгода проект показал результаты: в баках стало собираться до 75 процентов профильного пластика. С учетом того, что проект с желтыми баками более масштабный, привыкание к новому подходу в сборе отходов произойдет приблизительно за полгода-год. То есть эффект будет ощутим ближе к осени текущего года», — пояснил заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.