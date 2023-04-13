Челябинская компания наладила выпуск скамеек и тротуарной плитки из переработанного пластика

Предприятие модифицирует до 150 тонн отходов в месяц

Как полиэтиленовый пакет или флакон от шампуня могут превратить в канализационный люк, парковочный столбик или тротуарную плитку, показали журналистам на челябинском предприятии «СимВол». В компании рассказали, что чаще всего сдают челябинцы на переработку и куда можно отнести бумагу и упаковку.

Челябинская компания «СимВол» работает на рынке уже 20 лет. По словам представителей предприятия, за это время здесь переработали столько отходов, что можно было наполнить еще один полигон возле города. В месяц здесь перерабатывают 150 тонн пластиковых отходов. Здесь производят люки, скамейки, покрытия для спортивных площадок, парковочные столбики, урны.

«Мы работаем в круглосуточном режиме. И если раньше к тому, что мы производим, относились как к чему-то сделанному из мусора, то сейчас мы видим нарастающий интерес к нашей продукции со стороны администраций, управляющих компаний, простых жителей. Хочется, чтобы горожане понимали, что не все является мусором, часть из этого — сырье, из которого можно сделать ту же урну, например. По сути, это и есть экономика замкнутого цикла», — рассказала директор предприятия «СимВол» Наталья Симонова.

Она пояснила, что некоторые архитектурные формы уже используют челябинцы. Продукцию распространяют по всей стране. Компания установила «экостанцию для сортировки вторсырья». Сюда горожане могут принести на переработку стекло, металл, макулатуру и разные виды пластика.

По словам основателя предприятия «СимВол» Владимира Симонова, пункт — не основной источник сырья.

«Но мы видим, что жители откликаются. Больше всего несут стекла. Второе место по объему — макулатура (книги, журналы), на третьем — пластик. Наполняемость хорошая — вывозим два раза в неделю на специальном автомобиле», — пояснил он.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Сергея Лаврова, в Челябинской области доля вторсырья из общей массы ТКО составляет 8%.

«Хотя цифра кажется небольшой, это довольно серьезный показатель, потому как в некоторых регионах эти же значения равны 1,5—2%. В Челябинске достаточно переработчиков вторсырья, которые производят, к примеру, из того же пластика очень достойную продукцию», — отметил он.

Тема раздельного сбора твердых коммунальных отходов — актуальная часть экоповестки Челябинской области. Вопрос находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера.