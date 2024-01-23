В Челябинске каждому району купят по грейдеру для подготовки к будущим снегопадам

Город усиливает резерв спецтехники

Власти Челябинска сделали выводы из аномальных снегопадов декабря — января и приняли решение закупить семь автогрейдеров — по одной машине для каждого района города. По словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, дефицит именно такой техники ощущался во время борьбы с последствиями стихии. Грейдеры даже приходилось искать в других регионах. Об этом чиновник рассказал сегодня, 23 января, в прямом эфире «Гранада ТВ».

Напомним, что ранее глава областного центра Наталья Котова анонсировала пополнение парка муниципальной снегоуборочной техники на сумму в 150 миллионов рублей. Деньги планировалось направить на приобретение автогрейдеров и шнекороторов. Решение о покупке было принято совместно с губернатором Алексеем Текслером.

По словам Андрея Ксензова, получателем техники станет муниципальное бюджетное учреждение «ЭВИС». В настоящее время предприятие располагает примерно полутора десятком снегоуборочных машин, но среди них нет ни одной тяжелой, которых так не хватало дорожникам, когда им приходилось пробивать путь сквозь массивные навалы.

Что касается шнекороторных очистителей, то некоторые районы города уже их получили: это ЧМЗ, Калининский, Курчатовский и Центральный районы. Речь идет о больших машинах, которые за смену способны очищать по несколько километров дорог. Аналогичную технику рекомендовано докупить подрядчикам.

Кроме того, город планирует усилить собственную группировку бульдозеров.

«Два бульдозера мы приобрели уже. Завод ЧТЗ нам их сделал — модели Б-14. Один уже в работе, другой поступит буквально сегодня-завтра. Дополнительно мы хотим приобрести еще один большой бульдозер и трал для перевозки этих бульдозеров», — добавил Ксензов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в период с 26 декабря по 15 января с улиц Челябинска на городскую снегосвалку было вывезено более полумиллиона кубометров снега. На то, чтобы полностью освободить дороги и тротуары от аномальных осадков, уйдет весь февраль.