По поручению Алексея Текслера в Челябинске появится современная снегосвалка

Новый полигон планируют обустроить на Бродокалмакском тракте

На Бродокалмакском тракте в Тракторозаводском районе Челябинска обустроят современную снегосвалку. Новый полигон для складирования и утилизации снега сделают по поручению губернатора Алексея Текслера. Задача поставлена после обильных снегопадов прошедшей зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

На территории снегосвалки установят снегоплавильные установки, инженерные коммуникации и пункт весового контроля. Предполагается, что этот специализированный полигон заменит все временные площадки, куда сейчас свозят снег.

Муниципальное учреждение «ЭВИС» объявило аукцион на проведение проектно-изыскательских работ для строительства полигона. Начальная цена контракта составляет 56,3 миллиона рублей. Работы подрядчику необходимо завершить до 15 октября 2025 года. По результатам проектирования мэрия определит сроки строительства снегосвалки. Ориентировочно объем завозимого снега на нее составит не менее 4 миллионов кубометров.