Челябинск потратит 150 млн рублей на покупку снегоуборочной техники

Город приобретет автогрейдеры и шнекороторы

Власти Челябинска приобретут дополнительную тяжелую технику для расчистки снега, а также откроют вторую площадку для складирования снега. Об этом в среду, 10 января, заявила глава города Наталья Котова.

«Принято совместное решение с губернатором направить около 150 миллионов рублей на приобретение тяжелой техники — автогрейдеров и шнекороторов. Я прошу сегодня-завтра подготовить заявку, какие мы будем покупать машины»,— обратилась глава Челябинска к председателю КДХ города Николаю Кожевникову.

Пока проблему нехватки машин подрядчики решают за счет переброски тяжелой техники с точки на точку и привлечения сторонних машин.

«Ситуация непростая, но я думаю, что в течение этой недели жители города заметят существенное продвижение. Мы работаем круглосуточно: и 1 января, и 7-го числа не останавливались ни на час. Планируем работать в том же ритме, пока ситуация не стабилизируется», — говорит директор одной из компаний-подрядчиков ООО «Стройтех» Игорь Гудис.

Также Наталья Котова заявила, что в городе решено открыть вторую снегосвалку. Существующая сейчас не справляется с объемом машин и снега.

«Норма по осадкам превышена примерно в десять раз, поэтому сейчас нам нужно усиливаться тяжелой техникой и после грейдирования вывозить снег. Принято решение об открытии второго участка снегосвалки. Документы оформляем и начинаем работать. Если будет открыта вторая снегосвалка, мы сможем увеличить количество самосвалов — машины больше не будут ждать друг друга»,— поясняет Наталья Котова.

Напомним, с 26 декабря по 8 января в Челябинске выпало рекордное количество снега — до 70 сантиметров. Чтобы полностью очистить проезжую часть, парковки и тротуары, на полигон нужно вывезти 9,5 миллиона кубометров снега. Между тем за всю прошлую зиму снегосвалка Челябинска приняла только 1,3 миллиона кубометров.

С 25 декабря по сегодняшний день на полигон вывезено более 600 тысяч кубометров снега. Суточная цифра вывоза снега достигает 34 тысяч кубометров, и это снова рекорд. Вывезти весь снег в короткие сроки физически невозможно.

Между тем ежедневно снег убирают около 250 машин, 397 рабочих, а вывозят на свалку около 120 самосвалов.

Ранее Алексей Текслер поручил приобрести дополнительную технику для уборки снега в Челябинской области и поддержал предложение об организации дополнительного полигона для складирования снега.

