В Челябинске после аномальных осадков вывезли более полумиллиона кубометров снега

Работы дорожникам хватит до конца зимы

В период с 26 декабря по 15 января с улиц Челябинска на городскую снегосвалку было вывезено 547 тысяч кубометров снега. На то, чтобы полностью освободить дороги и тротуары от аномальных осадков, уйдет весь февраль. Об этом сегодня, 23 января в прямом эфире «Гранады ТВ» рассказал заместитель главы областного центра по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По словам вице-мэра, чтобы разгрести весь свозимый на свалку снег, пришлось задействовать три тяжелых бульдозера «Катерпиллер» и «Коматсу».

«В отдельные дни у нас на снегосвалку была очередь даже. Особенно в ночное время, когда пик вывозки. И мы вынуждены были ставить регулировщиков на эту снегосвалку, чтобы даже там регулировать движение», — сообщил Ксензов.

Он отметил, что в период аномальных снегопадов власти города и подрядчики приняли «максимально возможный комплекс мер», чтобы справиться со стихией. Между тем за несвоевременное устранение наката и сужения проезжей части подрядчикам были выставлены штрафы, которые исчисляются миллионами рублей.

«Мы продолжаем устранять последствия. Задача стоит в январе основные магистрали привести в порядок, чтобы обеспечить комфортное движение как в центральной части города, так и на периферии», — добавил чиновник.

По оценке Ксензова, снега в Челябинске хватит еще минимум на месяц интенсивной работы. Это не только навалы на дорогах, но также снежные шапки на крышах домов (которые вскоре начнут массово скидывать) и сугробы во дворах. Последние будут вывозить уже в рамках противопаводковых мероприятий, поскольку, по некоторым прогнозам, весна в этом году может прийти уже в феврале.