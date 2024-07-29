В Челябинске выбрали подрядчика для проектирования снегосвалки

Полигон появится по поручению Алексея Текслера

Современную снегосвалку построят в Челябинске на Бродокалмакском тракте рядом с поворотом на аэропорт. Она появится по поручению губернатора Алексея Текслера после крупных снегопадов прошедшей зимы. Муниципальное учреждение «ЭВИС» провело аукцион на проектирование снегосвалки. В торгах участвовали три организации. Победителем стала компания из Екатеринбурга «Е-КАД Инжиниринг». С ней уже заключен контракт на 42 миллиона рублей, указано на портале госзакупок.

Победителю аукциона нужно будет завершить все проектно-изыскательские работы до 15 октября 2025 года. По результатам проектирования администрация Челябинска определит сроки строительства снегосвалки.







На территории снегосвалки установят снегоплавильные установки, инженерные коммуникации и пункт весового контроля. Специализированный полигон, как планируют в мэрии, заменит все существующие сейчас временные площадки. Ориентировочно, на эту территорию будут заводить не менее 4 миллионов кубометров снега.