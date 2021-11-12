В Челябинске из-за снегопада на дорогах образовались восьмибалльные пробки

Сервисы такси подняли цены в два раза

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 12 ноября в Челябинске из-за непогоды затруднено движение по направлению к центру. Пробки на дорогах города достигли восьми баллов. Службы такси подняли цены в два раза.

Большие пробки образовались на улице Труда до улицы Энгельса. До проспекта Ленина «стоят» улицы Энгельса и Цвиллинга. Движение остановлено также на пересечении проспекта Победы и автодороги Меридиан. В пробку встали автомобилисты на улице Механической до Меридиана.

Ограничено движение на Свердловском тракте до Комсомольского проспекта. Большая пробка наблюдается на улице Новомеханической по направлению к Меридиану. «Стоит» улица Каслинская.

Кроме того, из-за непогоды этим утром выросли цены на такси. Добраться до центра Челябинска из любого района можно минимум за 350 рублей. Даже за самые короткие поездки челябинцам этим утром придется отдать больше 200 рублей.

По данным Миндортранса Челябинской области, снегопад в северо-западном, северном и центральном районах области начался в пять утра. Сейчас он продолжается в Аргаяшском, Карабашском, Нязепетровском, Каслинском, Кунашакском, Ашинском, Катав-Ивановском, Уйском, Чебаркульском районах, а также в Миассе и Верхнеуральске.