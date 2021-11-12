Из-за снегопада цены на такси в Челябинске выросли в два раза

При этом пробки на дорогах небольшие

Этим утром в Челябинске выпал снег. И хотя пробки в городе пока всего три балла, сервисы такси увеличили стоимость поездок почти в два раза.

Добраться до центра Челябинска из любого района можно в среднем минимум за 350 рублей, причем такую цену выставили почти все популярные сервисы такси. Даже за самые короткие поездки челябинцам придется отдать больше 200 рублей.

Отметим, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем в Челябинске также ожидается небольшой снег, в некоторых районах — метели.