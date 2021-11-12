Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал на 9%

Цена продовольственной корзины в регионе меньше, чем по России и УрФО

В сентябре текущего года стоимость минимального набора продуктов в Челябинской области составила 4757 рублей. По данным Челябинскстата, с начала года продовольственная корзина подорожала на 8,9%. При этом цена товаров первой необходимости в регионе ниже, чем по России (4890 рублей) и Уральскому федеральному округу (5020 рублей), сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Напомним, к жизненно необходимым продуктам относятся хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло.

Сахар в сентябре обходился южноуральцам в среднем в 49,9 рубля. Подсолнечное масло в Челябинской области в начале осени можно было купить за 125,7 рубля, сливочное — за 632,9 рубля. Куриные яйца стоили 69,1 рубля.

Говядина на Южном Урале стоила 391,4 рубля. Мясо птицы жители Челябинской области в сентябре покупали в среднем за 173,5 рубля. Хлеб и хлебобулочные изделия южноуральцам обходились в 57,1 рубля. Цена свежей капусты составляла 33,3 рубля. Репчатый лук жители региона могли купить за 29,7 рубля. Картофель в Челябинской области стоил 37,8 рубля, морковь — 35,2 рубля.