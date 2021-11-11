Интернет в Челябинской области может подорожать на 8%

Стоимости услуг вырастет из-за инфляции

Цены на услуги связи, в том числе Интернет и платное телевидение, могут вырасти в России на 10% в следующем году, пишет газета «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства Telecom Daily. По данным исследования, 78% российских операторов готовы к увеличению тарифов.

Провайдеры, работающие в Челябинской области, сообщили на условиях анонимности, что цены, если и будут повышены, то на уровень годовой инфляции, который по итогам года может составить от 7,4 до 7,9% по разным прогнозам.

Среди причин подорожания услуг — рост цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров», — приводит газета «Известия» слова главы Telecom Daily Дениса Кускова.

Как сообщили в пресс-службе компании «Теле2» в Челябинске, в исследовании речь идет о повышении стоимости услуг домашнего Интернета и телевидения, при этом сама компания не предоставляет данные услуги своим клиентам. Повышать стоимость тарифов на услуги связи оператор пока не планирует

«Корректировка цен на услуги связи зависит от рыночной ситуации. На данном этапе изменений не планируется», — говорит пресс-секретарь АО «ЭР-ТелекомХолдинг» (бренд «Дом.ру») Дмитрий Смиркин.

Рынок связи находится на постоянном мониторинге ФАС России, поскольку является социально значимым.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — говорится в сообщении ФАС.

Челябинская область по качеству и доступности услуг сотовой связи и Интернета для бизнеса на протяжении нескольких входит в число регионов-лидеров Национального инвестиционного рейтинга АСИ, сохраняя место в наивысшей группе «А». Сегодня более 90% территории региона, где проживает 97% населения, покрыто сетями сотовой связи. В настоящее время практически все населенные пункты Челябинской области обеспечены доступом к сети Интернет.

Федеральным проектом «Информационная инфраструктура» до конца 2021 года предусмотрено подключение к широкополосному доступу в Интернет более тысячи социально значимых объектов на Южном Урале. Исполнителем работ является АО «ЭР-Телеком Холдинг». В этом году Челябинск попал в топ-10 городов мира с самым доступным домашним интернетом, заняв девятое место.