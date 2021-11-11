Сегодня, 11 ноября, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В домашнем поединке наша команда уверенно выиграла у «Нефтехимика» — 84:71. 

Матч стартовал на высоких скоростях, в итоге первая половина прошла на встречных курсах и закончилась со счетом 53-40 в пользу южноуральцев. Наша команда смогла сохранить контроль за игрой на протяжении всего матча и добиться важной победы над тобольским «Нефтехимиком» со счетом 84:71. Челябинцы показали хорошую командную игру. В особенности мощно и стабильно «Челбаскет» сыграл в нападении. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Кирилл Епанов. Наш центровой набрал 15 очков, 3 передачи, 2 блок-шота и 22 балла в эффективности действий на площадке. 

Отметим, что предыдущий матч между этими командами закончился со счетом 91:79 в пользу челябинской команды. 

Наша команда после восьми сыгранных матчей занимает шестое место с 13 очками в турнирной таблице. Следующие матчи южноуральцы проведут 20 и 21 ноября на домашней арене против команды «Мицубаскет».