В Челябинске и Миассе полностью обновят троллейбусный парк

В Магнитогорске запустят электробусы собственного производства

В Челябинской области продолжается обновление общественного транспорта и соответствующей инфраструктуры. До конца года в Челябинске и Миассе полностью обновят троллейбусный парк. Об этом сегодня, 13 июня, во время обращения к депутатам Заксобрания региона сообщил губернатор Алексей Текслер.



С учетом этого года в Челябинской области приобретут 335 трамваев, 184 троллейбуса и 767 автобусов. Кроме того, в столице Южного Урала открыли завод по производству троллейбусов и электробусов.

Электробусы собственного производства планируют запустить в Магнитогорске. Напомним, на улицы Челябинска вышли новые троллейбусы компании «Синара».

Добавим, что Усть-Катавский вагоностроительный завод осваивает производство новых моделей трамваев. Ранее в Челябинске прошел обкатку трехсекционный трамвай, 70% комплектующих которого произвели на предприятиях Южного Урала.