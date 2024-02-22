Челябинские транспортники представили новую маршрутную сеть для троллейбусов

Часть из них продлили без контактной сети

В Челябинске показали, как будут двигаться по городу новые троллейбусы. Сеть из 12 маршрутов претерпит ряд изменений после запуска обновленного подвижного состава — для обслуживания сети будет закуплено 168 троллейбусов «Синара». Мощность обновленной троллейбусной системы составит до 60 миллионов пассажиров в год.

Поскольку новые троллейбусы могут двигаться в том числе на автономном ходу, на четырех маршрутах появятся новые отрезки пути — на схеме, опубликованной на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта области, они обозначены желтым цветом.

Как сообщалось ранее, для обновления троллейбусной системы в Челябинске было подписано концессионное соглашение, запущен завод городского электрического транспорта, рассчитанный на производство до 350 машин в год. В рамках концессии в городе модернизируют существующее депо, всю контактную сеть, 24 тяговые подстанции, построят новые линии, второе депо, 3 тяговые подстанции.

Напомним, транспортная реформа в Челябинской агломерации проходит по четырем направлениям: это обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети, новое билетное меню, модернизация транспортной инфраструктуры.

Значительное обновление подвижного состава в регионе стало возможным в том числе благодаря участию Челябинской области в реализации нацпроекта. В 2024 году ожидается поставка по нацпроекту 50 автобусов, 25 из них поступят уже в марте. В 2022 году область получила 16 автобусов для маршрута № 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина», а в 2023 году — 15 автобусов на магистральный маршрут № 8 «Мамина — Академика Королева».

Также активно реализуется одно из важных решений для реализации транспортной реформы — постепенный перевод большинства маршрутов на регулируемый тариф к 2026 году. Сейчас по нему работают 59% от всех маршрутов, в 2024 году эта работа будет продолжена.

Одна из главных проблем для компаний-перевозчиков сегодня — дефицит водительских кадров. Для привлечения сотрудников индексируется зарплата, внедряется механизм бонусных выплат и так называемых подъемных. Идет масштабная информационная кампания по повышению престижа профессии: вводится единая форма водителей, проводятся ярмарки вакансий.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что весной-2024 в Челябинске завершится второй этап обновления контактной сети для троллейбусов.