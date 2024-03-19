Челябинцам показали первый трехсекционный трамвай на российских комплектующих

У трамвая по имени звезды короткий, но при этом вместительный вагон

«Мы сделали первый трехсекционный вагон, который отличается от прошлой модели 633. Потому что здесь компоненты российского производства. Это самый короткий вагон в своем классе — 25 метров. И здесь наибольшая вместимость — 65 посадочных мест. Цена будет в районе 155 миллионов рублей в базовой комплектации. Мы считаем, что эта и цена позволит городам быстрее принимать решение по закупкам»,

— рассказал гендиректор АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Роман Новиков.

«В системе трамвая заложена адаптация помощи водителю, которая сгладит маленькие огрехи. Система безопасности водителя не дает отвлекаться. Сделали подлокотники, чтобы руки не уставали за смену. Вагон — комфортный, как в самолете»,

— рассказал водитель трамвая Вадим Старицын.

«Мы выпускаем две модели в один год с промежутком в три месяца. Следующий вагон тоже выйдет под названием звезды. Поэтому мы решили начать с этого созвездия — два близнеца, две звезды, два трехсекционных вагона, но в разном исполнении»,

— объяснил Роман Новиков.

«Сначала нам нужно завершить строительство туннелей. Параллельно с ним будет идти процесс закупки вагонов. Уже летом планируются масштабные работы по проходческому щиту, который зайдет под землю. Будем объявлять закупку заранее, чтобы трамваи уже покатались по существующей сети, мы бы выявили проблемы, нюансы, ошибки, и к моменту запуска метротрамвая это была хорошая рабочая машина»,

— сказал замминистра.

Сегодня, 19 марта, в столице Южного Урала показали новый трехсекционный трамвай «Кастор» длиной 25 метров и вместимостью 65 мест; 70% его комплектующих произведены предприятиями Челябинской области. Трамвай полностью низкопольный и предназначен, в том числе, для маломобильных пассажиров. Об этом журналистам рассказали на презентации вагона. Детали — в фоторепортаже ИА «Первое областное».К производству трехсекционного вагона модели 71-639 приступили после трехлетнего перерыва.Вагон оборудован USB-зарядками, кондиционером, валидаторами. В кабине машиниста предусмотрена система безопасности водителя, которая не дает ему отвлекаться.Трехсекционный трамвай, который будет проходить в Челябинске двухнедельную обкатку, назвали в честь звезды Кастор — двоичной звезды, являющейся альфой созвездия и обладающей видимой величиной.Трамвайная сеть в Челябинской области развивается по поручению главы региона Алексея Текслера, напомнил замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров. Он отметил, что при закупках в техзадании прописывается условие — чтобы трамваи могли сцепляться в многовагонники. Длина платформ предусмотрена как для сцепок, так и для трехсекционного вагона. Следующий логичный шаг — переход к полноценным многосекционным вагонам. Это станет возможным в рамках реализации метротрамвая. Ранее мы сообщали, что для метротрама спроектируют трехсекционный вагон, но «Кастор» не предназначен для челябинского метро. На двух первоочередных маршрутах метротрама (от улицы Чичерина до ЧТПЗ и от ЧТЗ до «Алмаза») предполагается запуск трехсекционных вагонов до 32 метров.