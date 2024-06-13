Алексей Текслер рассказал об основных приоритетах развития Челябинской области

Для их реализации помогут новые социальные проекты и решения

Сегодня, 13 июня, во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер рассказал о девяти приоритетах развития региона.

Первая важная задача — помощь армии. Поддержку фронту оказывают промышленные предприятия, все органы власти. Вторым приоритетом развития Алексей Текслер назвал развитие и гармоничную жизнь каждого человека.

«Необходимо улучшение социальной сферы — доступное образование и медицина, раскрытие творческого потенциала, возможность заниматься спортом», — отметил губернатор.

Также в приоритете работа и возможности карьерного роста для каждого жителя региона.

«Необходимо создавать рабочие места, поддерживать высокий уровень заработных плат в любой сфере деятельности человека и комфортных условий труда», — подчеркнул Алексей Текслер.

Четвертым приоритетом для региона станет ускоренное технологическое развитие, передовые технологии цифровизации и роботизации.

Еще одной важной вехой развития для региона должно стать развитие сельского хозяйства и улучшение жизни на селе. Также необходимо продолжить развитие инфраструктуры и городской среды.

Седьмым приоритетом губернатор назвал природосбережение.

«Важно сохранить позитивные изменения в экологической обстановке региона, улучшить систему обращения с ТКО, наладить работу новых производств с учетом заботы об окружающей среде», — отметил Алексей Текслер.

В приоритете развития региона остается строительство нового комфортного жилья и благоустройство городского пространства. Девятым, но отнюдь не последним по значимости приоритетом Алексей Текслер назвал поддержку и благополучие семей, в том числе многодетных.