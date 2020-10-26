В Челябинске к уборке снега готова половина спецтехники

Исправить ситуацию замглавы комитета дорожного хозяйства пообещал до конца недели.

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В минувшую субботу в Челябинске выпал первый обильный снег. Сегодня, 26 октября, погода тоже не балует горожан. Да и техника оказалась не готова к таким сюрпризам. А точнее, подрядные организации. По словам заместителя председателя комитета дорожного хозяйства Александра Барыкина, на сегодняшний день готово только 53% техники.

«Готовность зимней техники от общего числа составляет около 53%. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий подрядным организациям предписано вывести 100% техники к 1 ноября»,— сообщил Александр Барыкин.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила чиновнику держать этот вопрос на контроле.

Напомним, в субботу устранять последствия первого снегопада вышли 85 единиц техники. Параллельно с машинами трудились 213 дорожных рабочих.