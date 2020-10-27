В Челябинской области прогнозируют метели

Днём температура воздуха останется минусовой.

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Сегодня, 27 октября, за окном будет снежно и холодно. Также синоптики обещают штормовой ветер. Подробнее о погоде на вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается от −2 до −7 градусов. Мокрый снег, местами метели, сильная гололедица. Днём столбики термометров покажут +1, −4 градуса. Мокрый снег и метели. Ветер северный от 9 до 14 метров в секунду, порывы — до 25 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −3 градусов. Снег, местами сильный, метели. Днём ртутные столбики останутся на том же значении. Метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер северный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям продуктивного дня и хорошего настроения!