Мэрия Челябинска отчиталась об уборке первого снега

Уже ночью на городские дороги вышла разнообразная техника.

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В Челябинске идёт первый заметный снег. Он не только покрывает опавшую листву и дороги, но и замёрзшие лужи, что весьма опасно как для пешеходов, так и для водителей. Городские подрядчики без промедления вышли на дороги и уже ночью начали убирать снег. О том, сколько единиц техники работает на улицах Челябинска, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С ночи на улицах города работает 85 единиц техники: 23 комбинированные дорожные машины, 30 МТЗ, 19 погрузчиков, 13 самосвалов. Технике помогают 213 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков противогололёдной смесью (не реагенты): спуски, подъёмы, мосты и тому подобное»,— сообщили в администрации Челябинска.

Также в мэрии добавляют, что на дорогах тоже отмечается гололедица, и призывают водителей учитывать дорожную обстановку, чётко соблюдать Правила дорожного движения, а также менять летние шины на зимние.