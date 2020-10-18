Алексей Текслер поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником

Традиционно День работника дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября.

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Сегодня, 18 октября, отмечается День работников дорожного хозяйства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех трудящихся в этой сфере южноуральцев и отметил, что дорожная отрасль всегда была ключевой для региона.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша отрасль всегда была ключевой. Она формирует качественную инфраструктуру региона, служит основой для экономического роста и напрямую влияет на качество жизни людей. Сегодня в поле вашего зрения — почти 20 тысяч километров дорог, сотни мостов, развязок, транспортных объектов, а в ваших руках — новые технологии, современные дорожные покрытия и высокопроизводительная техника»,— отметил Алексей Текслер.

Всё это, по словам губернатора, позволило Челябинской области стать одним из ведущих регионов в сфере дорожного строительства. Но на этом область не собирается останавливаться.

«Мы и впредь будем наращивать объемы, приводить дороги в нормативное состояние, увеличивать бюджетное финансирование дорожной сферы. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственность всегда будут главным гарантом надежности, безопасности и долговечности южноуральских дорог»,— добавил губернатор.

Также Алексей Текслер пожелал всем дорожникам успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.