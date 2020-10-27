Из-за сильных осадков на дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка

Снегоуборочная техника круглосуточно работает на региональных трассах.

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В Челябинскую область пришла настоящая зима. Сильный снегопад и метель наблюдают практически во всех районах региона. Из-за масштабных осадков обстановка на автомобильных дорогах остается сложной.

«На 11:00 сложная дорожная обстановка сохраняется в следующих районах: Чебаркульском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Аргаяшском, Сосновском, Октябрьском, Кунашакском. Там продолжается метель и сильный ветер. Вся дорожная техника сосредотачивается именно в этих направлениях», — прокомментировали ситуацию в региональном миндортрансе.

На уборку снега на региональных дорогах вышли 90 единиц техники, среди которой комбинированные дорожные машины, снегоочистители, автогрейдеры и КДМ «Урал "Тройка"».

Федеральные автомобильные дороги также круглосуточно убирает 136 единиц снегоуборочной техники, среди которых комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики.

«На всех участках производилась очистка покрытия и обочин автодорог, обработка проезжей части и транспортных развязок противогололедными материалами. За ночь было высыпано около 3400 тонн песко-соляной смеси. На данный момент в некоторых районах Южного Урала и Зауралья продолжают идти осадки. Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных дорог в Челябинской и Курганской областях, круглосуточно ведут патрулирование и продолжают работы по очистке дорожного покрытия», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Южноуральцев просят быть внимательнее за рулем, соблюдать правила дорожного движения, а также не мешать снегоуборочной технике, работающей на дорогах. По возможности автолюбителей просят и вовсе не садиться за руль.