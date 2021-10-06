Вице-премьер РФ посетила стенд Челябинской области на агровыставке «Золотая осень — 2021»

О достижениях АПК региона рассказал Алексей Текслер

На 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021» в Московской области губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко интерактивный стенд региона. Глава Южного Урала продемонстрировал потенциал края и рассказал о достижениях агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Челябинская область — традиционно один из лидеров в переработке и в целом в сельскохозяйственном направлении в стране. Мы входим в десятку лучших почти по всем направлениям (4-е по производству яиц, 7-е — по мясу птицы, первые — по макаронным изделиям в стране). Общий товарооборот в сфере сельского хозяйства вместе с переработкой составляет 10% от ВРП — это много, учитывая, что мы промышленный регион. И в этом непростом году у нас есть успехи — мы по всем направлениям растем. У всех наших крупнейших предприятий („Ариант“, „Увелка“, „Макфа“, „Союзпищепром“, „Ситно“ и др.) есть портфели крупных инвестиционных проектов. При этом мы увеличиваем экспорт продукции. В прошлом году область побила свой же рекорд — на 180 млн долларов были осуществлены поставки за границу. В этом году я рассчитываю, что у нас показатели даже будут лучше прошлого года», — отметил Алексей Текслер.

В этом году инвестиционные проекты и новую продукцию на стенде региона представляют «Ситно», «Ариант», «Птицефабрика Челябинская», «Чебаркульская птица», «Уральские кондитеры», ООО «Альпина», «Макфа», НПО «Сады России» и Южно-Уральский государственный аграрный университет.

По итогам дегустационного конкурса южноуральские производители продуктов питания завоевали 71 медаль: 51 золотую, 18 серебряных и две бронзовые. Всего в рамках выставки организовано 15 заочных конкурсов по различным направлениям. Предприятия Челябинской области подали более 100 заявок на участие.

Также глава Челябинской области озвучил вице-премьеру российского правительства проблему нехватки зернового сырья. Алексей Текслер считает, что решить ее может внутрироссийская кооперация, так как есть регионы, которые производят больше зерна, чем им необходимо. Виктория Абрамченко пообещала рассмотреть вопрос об оказании поддержки.