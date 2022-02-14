В Челябинске больше бригад будут отлавливать бездомных животных

В месяц подрядчик должен поймать 150—170 уличных собак и кошек

В Челябинске увеличат количество бригад, которые занимаются отловом бездомных животных. Также увеличат количество мест в приюте, куда доставляют с улицы кошек и собак, — теперь там смогут располагаться до 200 животных единовременно. Об этом 14 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Был проработан вопрос по увеличению численности отлова безнадзорных животных. Подрядчик готов привлечь для этого дополнительные бригады и увеличить количество отлавливаемых животных до 150—170 голов в месяц. Приют, с которым заключен муниципальный контракт на содержание, готов увеличить вместимость до 200 животных единовременно»,— доложил Александр Астахов.

Напомним, ранее глава Челябинска Наталья Котова отметила многочисленные жалобы горожан на стаи бездомных животных и распорядилась увеличить количество бригад по их отлову.

Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.

В начале года администрация Челябинска подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в 2022 году. Победителем признали ООО «Наш дом», связанное с одноименным приютом. Организация получила 6,6 миллиона рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в село Большие Харлуши и посмотрел, как сейчас содержатся животные приемника.