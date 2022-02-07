В мэрии Челябинска уточнили, что покусавшая семилетнего мальчика собака не была бродячей

Хозяевам агрессивного животного не раз делали замечания

6 февраля в Челябинске в поселке Федоровка собака набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо. Родители пострадавшего думали, что животное бродячее, однако, как сообщил 7 февраля на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Советского района Владислав Макаров, у агрессивной собаки есть хозяева.

«По дополнительной информации, собака не бездомная, известны ее кличка и адрес, известны хозяева. Собака и раньше проявляла агрессивность, хозяевам неоднократно делали замечания, они не реагировали. Сейчас вся эта информация предоставлена полицейским для дополнительной проверки»,— рассказал чиновник.

Что касается отлова бродячих собак, то, по словам замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, на прошедшей неделе компания, которая занимается отловом собак, отловила более 30 животных. Всего на сегодняшний день в приюте находятся около 50 безнадзорных собак.

«Проработайте вопрос по этому контракту, возможно ли увеличить количество отлавливаний. И если есть возможность, можно заключить еще один контракт, будет еще одна компания, которая будет этим заниматься. И проработайте вопросы наличия частных приютов и наших муниципальных»,— поручила Астахову мэр Наталья Котова.

Напомним, на сегодняшний день следственные органы проводят доследственную проверку после информации СМИ о нападении бродячих собак на 8-летнего мальчика в СНТ «Садовод-любитель № 1».