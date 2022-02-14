За 2021 год в Челябинской области безработица снизилась в три раза

Меньше всего нетрудоустроенных — в Челябинске и Магнитогорске

С января по декабрь 2021 года в Челябинской области безработица снизилась в 2,7 раза. На 1 января 2022 года уровень безработицы составил 1,1%. На конец декабря в регионе было зарегистрировано 20,5 тыс. безработных. Данные сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.





Вместе со снижением безработицы в регионе увеличилось количество вакансий. По сравнению с прошлым годом предложений о работе стало больше на 9,5 тыс. — 38,1 тыс. вакансий.

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в Магнитогорске и Челябинске (по 0,7%), а также в Копейске, Златоусте и Кыштыме (по 1%). Самый высокий уровень безработицы — в Брединском (7,6%) и Кизильском (4,7%) муниципальных районах.