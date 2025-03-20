В Челябинске бдительность пациента помогла избежать гибели от инфаркта

Мужчина не стал терпеть боль и вызвал скорую помощь

Сорокалетний житель Челябинска избежал смерти благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В минувшие выходные мужчина проснулся от сильной боли в груди и руках. В течение часа он ждал улучшения состояния, но лучше не становилось. Тогда челябинец вызвал скорую помощь.

В городской клинической больнице № 6 пациенту диагностировали инфаркт и в течение получаса провели рентген-хирургическую операцию под местной анестезией для восстановления кровотока.

Уже на следующий день состояние пациента значительно улучшилось. Мужчину перевели в кардиологическое отделение, он готовится к выписке.

«Этот случай является показательным. Нужно отдать должное пациенту, который среагировал на симптомы правильно и оперативно. Многие сидят дома сутками, и чем позже они обращаются к нам, тем хуже результат. Тяжелый инфаркт уже не спасти, а всему вина — упущенное время. Сердечная мышца погибает. Чем продолжительнее не поступает кровь, тем хуже последствия. Поэтому, как только заболело в груди, нужно вызывать скорую помощь», — говорит заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения ГКБ № 6 Сергей Глазырин.

Кстати, боль при инфаркте может проявляться по-разному: в области живота, рук, спины или даже челюсти. Только врач может определить причину дискомфорта и назначить необходимое лечение.

Накануне в Челябинске бригада медиков спасла пациента, у которого сердце остановилось прямо в карете скорой.