В Челябинске бригада скорой спасла пациента с острым инфарктом

Сердце мужчины остановилось прямо в машине медиков

Жителю Сосновского района стало плохо во время поездки в областной центр. Мужчина пожаловался родным на давящую боль в груди — тогда близкие остановили свой автомобиль и вызвали ему скорую помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Во время осмотра в карете скорой помощи мужчина потерял сознание: у него внезапно остановилось сердце. Но бригада скорой реанимировала пациента и отвезла его в ОКБ № 3. Там пациенту провели экстренную операцию и установили расширяющий сосуды стент», — рассказывают в пресс-службе.

Пациент уже выписался домой. Его жизни ничто не угрожает.