В Челябинске восемь участков дорог подтопило из‑за засорившихся ливневок

Дорожные рабочие устраняют проблему

В Челябинске в понедельник, 26 сентября, в связи с ливнем на улицах усилили работу дорожных служб. Засоры произошли на восьми дождеприемниках, сейчас их устраняют, сообщил в ходе аппаратного совещания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Также из-за непогоды произошло шесть отключений светофоров. На четырех объектах работу уже восстановили, на двух устраняют аварии на электросетях.

Глава города Наталья Котова потребовала обратить внимание на прогноз погоды и при необходимости применить противогололедные материалы на опасных участках дорог.

«Если действительно прогноз найдет подтверждение, нужно предупредить жителей, подрядным организациям быть готовыми», — подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, утром 26 сентября в Челябинске на дорогах возникли девятибалльные пробки.

Агрегаторы такси подняли цены на поездки почти в три раза.

В челябинском аэропорту задержали вылет 17 рейсов в разные города. Время задержки составляет от 15 минут до 2,5 часа. В пресс-службе аэропорта Курчатов сообщили, что рейсы задерживаются из-за позднего прибытия самолетов в Челябинск.

Сегодня в Челябинской области ожидаются похолодание, штормовой ветер, дожди со снегом и ливни. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.