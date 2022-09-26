Вылет 17 рейсов задержали утром 26 сентября в аэропорту Челябинска

Все самолеты прибыли в столицу Южного Урала с опозданием

Сегодня утром в челябинском аэропорту задержали вылет 17 рейсов в разные города. Время задержки составляет от 15 минут до 2,5 часа. В пресс-службе аэропорта Курчатов журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что рейсы задерживаются из-за позднего прибытия самолетов в Челябинск.

«У всех задержек одна причина — позднее прибытие воздушного судна в Челябинск. Самая солидная задержка у нас в Махачкалу, составит 2,5 часа. Борт еще к нам даже не прилетел», — сообщили в воздушной гавани.

Судя по онлайн-табло, рейс ИН 1271 Челябинск — Махачкала должен был вылететь еще в 08:05, однако время вылета сдвинуто на 10:40.

Почти на час задерживается рейс в Сочи: самолет должен был отправиться в 08:45, теперь вылет перенесен на 09:40.







На полчаса сегодня задержали вылеты в Анталью и Сочи. Чуть меньше часа пришлось ждать пассажирам отправления самолетов в Санкт-Петербург.