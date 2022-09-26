В Челябинске агрегаторы такси подняли цены на поездки в три раза

Добраться до центра города можно как за 400 рублей, так и за 560 рублей

Этим утром агрегаторы такси в Челябинске в связи с непогодой, девятибалльными пробками и высоким спросом подняли цены на поездки почти в три раза. Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить, чтобы добраться до работы, учебы и других мест.

Минимальная стоимость на момент публикации материала составляет 314 рублей вместо обычных утром 120 рублей. До центра города из разных районов можно доехать за 400 рублей, 475 рублей и даже почти 560 рублей, тогда как в обычные дни агрегаторы запрашивают от 150 до 200 рублей.

Добраться до аэропорта можно за 625 рублей, до железнодорожного вокзала — почти за 430 рублей, что в половину больше, чем в обычные дни утром.

Кроме того, по сообщениям наших читателей, вместо обычных пяти-семи минут назначения автомобиля приходится ждать по 20 и более минут.

