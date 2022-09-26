Челябинск встал в девятибалльных пробках

Местами движение затруднено из-за ДТП, возникших на скользких от дождя дорогах

Этим утром, 26 сентября, в Челябинске на дорогах возникли серьезные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на дорогах оцениваются в девять баллов. Движение по некоторым улицам затруднено из-за аварий, передает журналист ИА «Первое областное».

Многокилометровые пробки возникли на северо-западе города: непросто проехать по улицам Профессора Благих, Молодогвардейцев, Бейвеля, Куйбышева. Заторы возникли на нескольких участках Комсомольского проспекта. Серьезные пробки зафиксированы на проспекте Победы, в том числе из-за двух аварий. Непросто проехать и по улицам Чичерина, 40-летия Победы, Братьев Кашириных и Университетской Набережной.

Центр Челябинска также встал в пробках. Заторы зафиксированы на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до Воровского. Большие пробки возникли на Свердловском проспекте, улицах Энгельса и Первой Пятилетки.

Небольшой затор из-за аварии образовался на автодороге Меридиан неподалеку от моста. Длинная пробка возникла на Копейском шоссе в сторону Тракторозаводского района.