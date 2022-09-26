Шквалистое усиление ветра, ливни и дождь со снегом прогнозируют на Южном Урале

Жителей региона предупредили о гололеде на дорогах

Сегодня, 26 сентября, в Челябинской области ожидаются похолодание, штормовой ветер, дожди со снегом и ливни. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров покажут около +6°С, днем — от +5 до +7°С. Будет облачно, пройдет дождь, временами сильный. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут дожди, временами возможны дожди с мокрым снегом. Ожидается гололед и налипание снега на провода. Утром температура воздуха составит около +4°С, днем прогнозируют до +2...7 градусов Цельсия, на юге до +14°С. Ветер северо-восточный, северный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

В региональном ГУ МЧС России напомнили о том, что при сильном ветре возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередач и вал деревьев, поэтому запрещено стоять под рекламными щитами, деревьями, около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Водители на скользкой дороге должны быть особенно внимательными. Все движения должны быть плавными, а дистанция между автомобилями должна составлять не менее половины скорости движения. Например, при скорости 20 км в час расстояние должно быть 10 метров.