В Чебаркуле приставы заставили бизнесвумен изменить запись в трудовых книжках работников

Бывшие подчиненные доказали в суде, что их уволили не за прогулы

Судебные приставы Чебаркульского отделения судебных приставов восстановили репутацию двух местных жительниц, которым бывший работодатель испортил трудовые книжки. Судя по записям в документах, женщины были уволены за прогулы, хотя на деле прогулов не было, сообщает пресс-служба ГУФССП Челябинской области.

Бывшие работники индивидуального предпринимателя доказали в суде, что прогулов не было, и потребовали изменить запись на «Увольнение по инициативе работника». Суд удовлетворил иски, а принудительное исполнение судебных актов было возложено на судебных приставов Чебаркульского отделения.

«Должница была ознакомлена с требованиями исполнительного документа на личном приеме и через личный кабинет на портале госуслуг. Но не спешила исправлять ситуацию, что стало основанием для назначения ей исполнительского сбора. Ей был назначен новый срок для исполнения, однако и это было проигнорировано, что обернулось двумя штрафами. Лишь эта мера заставила работодателя восстановить права бывших работниц», — рассказывают в пресс-службе.

Запись в трудовой книжке была исправлена, а исполнительное производство окончено.

Между тем судебные приставы из Челябинска разыскали в Мексике пропавшую горожанку. Решающую роль в поиске женщины сыграл портал «Госуслуги».