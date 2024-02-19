Судебные приставы разыскали пропавшую челябинку в Мексике

Решающую роль в поиске женщины сыграл портал «Госуслуги»

В Тракторозаводском районе Челябинска управляющая компания проводила оценку перекрытий жилого дома, по итогам которой решался вопрос о необходимом ремонте. В одну из квартир специалистов долгое время никто не впускал, из-за чего коммунальная служба обратилась в суд, рассказали в пресс-службе главного управления судебных приставов Челябинской области.

После вынесения судебного решения ситуация повторилась — на звонки в дверь никто не отвечал, а судебные письма игнорировались. Тогда собственнице жилья за неподчинение начислили взыскание, о чем женщине пришло уведомление на «Госуслугах». Вот тут разыскиваемая и откликнулась — оказалось, что она уже несколько лет живет на другом конце света — в Мексике.

Женщина предложила судебным приставам связаться с оставшейся в Челябинске матерью. Та открыла двери пустующей квартиры, и рабочие смогли осмотреть состояние перекрытий.