В больницу Сатки закупили кислородные аппараты для больных с коронавирусом

В медучреждение района доставят пять новых аппаратов, теперь их стало 58

В районную больницу Сатки закупили специальное оборудование для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пять новых кислородных аппаратов приобрел Фонд содействия развитию Саткинского района.

Кислородные концентраторы помогают увеличить объемы жизненно важной медицинской помощи пациентам, поступающим в отделение.

«Мы благодарны Фонду за регулярно оказываемую помощь. Концентраторы в день поступления в больницу сразу же были доставлены к пациентам. Сейчас в саткинском ковидном госпитале 58 концентраторов, но в них по-прежнему сохраняется высокая потребность — лечение проходят 165 человек, имеющаяся база оборудования покрывает треть. Каждый новый приобретенный для больницы комплект — это помощь в борьбе за здоровье и жизнь людей»,— говорит главный врач районной больницы Сатки Ираида Крохина.

В госпитальную базу Златоуста доставили новые кислородные концентраторы, сообщили в городской администрации. Новые аппараты приобрели и передали медучреждению предприниматели.

Напомним, в магнитогорских больницах устанавливают новые томографы. На них будет более качественное изображение, с их помощью можно будет воссоздать трехмерную модель легких, сосудов, органов и костей грудной клетки в высоком разрешении с минимальной лучевой нагрузкой.

В июле в больнице Чебаркуля также запустили новый компьютерный томограф. Аппарат для исследований отличается высокой скоростью и качеством получения данных.

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 350 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 76 тысяч 354 человека.