Для ковидного госпиталя Златоуста закупили дополнительные кислородные аппараты

Оборудование предназначено для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

В госпитальную базу Златоуста доставили новые кислородные концентраторы, сообщили в городской администрации. Это оборудование необходимо для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Новые аппараты приобрели и передали медучреждению златоустовские предприниматели. Глава округа Максим Пекарский посетил городскую больницу, где вместе с главврачом Леной Калашниковой проверил открытую сегодня вторую базу по долечиванию на площадях офтальмологического отделения и ознакомился с новым оборудованием.

«Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. Прирост заболеваемости отмечается значительный. Госпитальная база рассчитана на 140 коек. Часть из наших пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. И мы бесконечно благодарны всем, кто нам помогает. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — подчеркнула Лена Калашникова.

Максим Пекарский поблагодарил представителей бизнеса, которые откликнулись и помогли с оборудованием и ремонтом госпиталя.

Напомним, в магнитогорских больницах устанавливают новые томографы. На них будет более качественное изображение, с их помощью можно будет воссоздать трехмерную модель легких, сосудов, органов и костей грудной клетки в высоком разрешении с минимальной лучевой нагрузкой.

В июле в больнице Чебаркуля также запустили новый компьютерный томограф. Аппарат для исследований отличается высокой скоростью и качеством получения данных.

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 6,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 349 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 76 004 человека.