В больницах Магнитогорска установили четыре новейших компьютерных томографа

Подобные многофункциональные приборы повышенной точности в город направили впервые

В магнитогорских больницах устанавливают новые томографы японского производства. Медицинские аппараты предназначены для Первой городской больницы им. Дробышева, городской больницы № 2, Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска, а также областного онкологического диспансера № 2, сообщает пресс-служба мэрии.

Приборы позволят специалистам работать с высокой точностью: два КТ способны делать 160 срезов по полмиллиметра, еще два — 80. На новых томографах будет более качественное изображение, с их помощью можно будет воссоздать трехмерную модель легких, сосудов, органов и костей грудной клетки в высоком разрешении с минимальной лучевой нагрузкой.

«Важность компьютерного томографа сложно переоценить. В ежедневной работе аппарат будет использоваться для любого участка тела и организма человека, а в условиях пандемии COVID-19 он окажется особенно нужен для исследования легких», — отмечает заведующая отделением лучевой диагностики городской больницы № 2 Наталья Синкевич.

На приобретение аппаратов в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и программы развития детского здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» было выделено около 200 миллионов рублей. Для размещения оборудования построены специальные помещения.

Медицинские работники несколько лет ждали поступления техники, поэтому с радостью восприняли обновление.

«Для нас это весомый вклад и значительная поддержка. Для наших пациентов — это новый уровень диагностики и повышение комфорта при проведении исследований. Мы благодарим министерство здравоохранения за помощь в оснащении и понимаем, что компьютерный томограф будет востребован в ежедневном режиме для пациентов всех профилей больницы», — рассказывает главный врач городской больницы № 2 Юлия Хрусталева.

Первый в городе односрезовый КТ используется уже более 10 лет.

«Это был самый первый аппарат, установленный в Магнитогорске прямо в стационаре больницы. Теперь, с запуском в работу нового компьютерного томографа, у нас будет сразу два аппарата для проведения исследований. Это замечательно, мы безмерно рады и благодарны такому инновационному оборудованию», — делится впечатлениями Марина Шеметова, главный врач Центра охраны материнства и детства.

Компьютерные томографы уже получены медицинскими учреждениями и находятся на стадии установки. Старт работы нового оборудования запланирован на начало осени 2021 года.

В июле в больнице Чебаркуля также запустили новый компьютерный томограф. Аппарат для исследований отличается высокой скоростью и качеством получения данных.



Автор: Виталий Гущинский