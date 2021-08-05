В Челябинской области растет число заболевших коронавирусом детей

Наименьшие показатели зафиксированы среди людей 50-64 лет

Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Челябинской области остается неблагополучной, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, отмечается рост заболеваемости практически по всем возрастным группам, кроме детей до года — в этой категории наблюдается снижение в 1,4 раза.

«Наибольший рост в группе 7-14 лет — в 1,5 раза, 15-17 лет — в 1,4 раза, в остальных группах рост в 1,1-1,2 раза. Наименьший рост в группе 50-64 лет — на 3%. За 30 неделю зарегистрировано 430 COVID-19 пневмоний, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 1,5%. Рост заболеваемости отмечался среди детей до 1 года в 2 раза, 1-6 лет — в 2 раза, 15-17 лет — в 2 раза, среди взрослых старше 65 лет — в 1,2 раза, среди остальных групп отмечалось снижение заболеваемости COVID-19 пневмониями», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

По состоянию на 4 августа, с начала пандемии на Южном Урале зарегистрировано 76354 случая заражения COVID-19. Выздоровели — 67063 человек. От коронавируса умерли 2218 южноуральцев. У 1259 скончавшихся COVID-19 был сопутствующим заболеванием.