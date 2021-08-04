Еще 350 человек в Челябинской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 4 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 350 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 76 тысяч 354 человека. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 3 августа, скончались 16 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3484 пациента с коронавирусом.

На лечении остаются 56 772 человека. С начала пандемии болезнь победили 67 063 южноуральца. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 259 пациентов.

Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. В понедельник, 2 августа, в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» — еще 17 800 доз.