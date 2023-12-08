В больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу

Ограничения касаются и стационаров при управлениях социальной защиты населения

В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал накануне постановление о введении карантина по гриппу в больницах и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. Документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении вводятся ограничения из-за «значительного прироста заболеваемости ОРВИ за 48-ю неделю 2023 года, увеличения регистрации случаев лабораторно подтвержденного гриппа и COVID-19». Чтобы инфекция распространялась меньше, санитарный врач постановил также останавливать на неделю и более учебный процесс в классах или группах, где число заболевших ОРВИ превышает 20% и более. Школьников также имеют право перевести на дистант. Кстати, по заболеваемости коклюшем и гриппом школьников уже массово отправляют на карантин.

В больницах же и других стационарах до специального распоряжения будет действовать специальный ограничительный режим, он включает в себя комплекс мер по профилактике распространения инфекций.

Между тем за неделю в Челябинской области выявили 2385 больных коронавирусом. В основном это взрослые люди.

