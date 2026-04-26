Челябинские компании стали чаще нанимать видеомонтажеров и дизайнеров

Эксперты фиксируют рост спроса на услуги в креативной индустрии

В Челябинской области бизнес все чаще обращается к профессионалам креативных индустрий. Компании и предприниматели активно ищут видеомонтажеров, фотографов, дизайнеров и специалистов по анимации, чтобы выделиться на рынке и укрепить личный бренд, сообщили ИА «Первое областное» аналитики сервисов «Авито Работа и «Авито Услуги».

Так, в феврале—марте 2026 года количество заказов на создание анимации увеличилось в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а потребность в видеомонтаже возросла в 4 раза. Более чем в 2,5 раза вырос спрос на профессиональную фотосъемку. Отмечается, что качественный визуальный контент теперь заказывают не только блогеры, но и магазины, рестораны и даже промышленные предприятия.

Популярность графических дизайнеров тоже на подъеме. В Челябинской области интерес к разработке фирменного стиля и айдентики вырос на 91%, к созданию логотипов — на 28%. В сфере маркетинга спрос на комплексное продвижение в соцсетях увеличился на 27%, а услуги по привлечению подписчиков стали популярнее почти втрое.

«Рост спроса на услуги креативных специалистов показывает, что самозанятые дизайнеры, маркетологи и видеографы стали полноценными партнерами бизнеса, а не просто исполнителями на подхвате»,— отметил Александр Семочкин, руководитель бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах.

С ростом спроса на качественный визуал и продвижение выросли и зарплаты специалистов. В начале весны этого года менеджерам по рекламе предлагали почти 65 тысяч рублей, что на 66% больше, чем в прошлом году. Средние зарплаты дизайнеров выросли на 29% — до 75,1 тысячи рублей. Архитекторам в среднем предлагают чуть более 82 тысяч, что на 18% больше, чем годом ранее.

