На прошлой неделе в Челябинской области зафиксированы 2385 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
«Подавляющее большинство заболевших — это взрослые люди. Их доля в общем числе пациентов достигает 90%», — уточняют в ведомстве.
Эпидемиологи говорят, что сейчас очень важно соблюдать меры предосторожности: носить защитные маски в транспорте, в магазине, избегать многолюдных мероприятий и обрабатывать руки после прихода с улицы. Это поможет избежать заражения и ковидом, и другими ОРВИ, подъем которых наблюдается в регионе.
У большинства ковид сейчас протекает по типу ОРВИ, но тяжелые состояния все же возможны у людей из групп риска.
Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему школьников на Южном Урале массово отправляют на карантин, а также предупредил о подъеме коклюша.
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