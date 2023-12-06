Школьников Челябинской области массово отправляют на карантин по ОРВИ и коклюшу

На дистант перешли несколько сотен классов

Школы Челябинска массово отправляют классы на карантин. Рабочие коллективы теряют драгоценные руки. Неужели на Южном Урале уже началась эпидемия ОРВИ и гриппа? Какие вирусы циркулируют в регионе и защитит ли от них ранее сделанная прививка, мы спросили эксперта регионального Роспотребнадзора — заместителя начальника эпидотдела Татьяну Софейкову.

«Респираторные инфекции идут в рост. Мы пережили хороший подъем в сентябре. Тогда он был вызван риновирусом. Это вирус, который вызывает насморк. А сейчас по области идет подъем гриппа. На прошлой неделе грипп выявляли у 2,5% всех обследованных больных. Пока это немного. Когда идет эпидемия гриппа, выявляемость вырастает до 30% и больше. Но процент гриппа будет расти. Кроме того, среди больных ОРВИ сейчас активно циркулирует коронавирус — его прирост за неделю составил 20%», — заявила Татьяна Софейкова.

Если брать во внимание все ОРВИ, то на прошлой неделе, замечает эксперт, заболеваемость выросла на 14%. Причем прирост дают и дети, и взрослые. Но это не эпидемия — показатели соответствуют средним многолетним значениям.

«Хорошая новость в том, что сейчас в России циркулируют штаммы гриппа, которые были включены в вакцину на этот сезон. Поэтому мы считаем, что большого размаха гриппа не будет. И все же меры специфической профилактики следует соблюдать», — говорит Татьяна Софейкова.

Эксперт советует надевать защитные маски в людных местах, избегать участия в массовых мероприятиях и выгонять из рабочего коллектива недомогающих людей, ведь человек максимально заразен именно в первые дни болезни.

«Также мы настоятельно рекомендуем руководителям образовательных учреждений максимально использовать возможность дистанционного обучения для тех классов и школ, где уже пошла заболеваемости ОРВИ и где параллельно регистрируется коклюш, потому что меры разобщения одинаково хороши при гриппе, коклюше, при ковиде и любых респираторных заболеваниях», — поясняет Татьяна Софейкова.

На прошлой неделе в Челябинской области на карантин уже были закрыты три школы и 246 отдельных классов. Большая часть этих классов — в Челябинске, а внутри города самая высокая заболеваемость на Северо-Западе.

Чтобы отправить класс или школу на карантин, должны болеть 20% учащихся. В классе из 25 человек достаточно пяти заболевших, в классе из 30 человек — шести больных.

«Карантин должен длиться минимум семь дней, как инкубационный период. Если разобщать детей на три дня, это не будет иметь профилактического эффекта. При выходе в школу могут заболеть те, кто заразился до карантина. А нужно, чтобы на момент заболевания их не было в школе — именно эта мера и позволяет остановить распространение», — добавляет эксперт.

Также Татьяна Софейкова рассказал ИА «Первое областное» про интенсивный подъем коклюша. Читайте об этом в отдельном материале.