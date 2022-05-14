Верхнеуральскому району выделили дополнительные средства на газификацию

Муниципалитет отстает по реализации программы

Верхнеуральскому району, уровень газификации которого один из самых низких в Челябинской области, в этом году выделено в три раза больше денег из областного бюджета. Об этом накануне во время рабочего визита в район сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Продолжаем работать по газификации. Ее уровень один из самых низких в области, но он вырос в два раза за последние несколько лет. Финансирование на этот год выделили району в три раза больше, нужно ускоряться. Отдельно сегодня дал поручения по газификации поселка Дзержинский»,— сообщил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что направление газификации в регионе активно финансируется, также работает федеральная программа по догазификации.

13 мая во время рабочей поездки в Верхнеуральский район губернатор посетил новую современную школу, которую введут в эксплуатацию до начала лета; осмотрел племенной завод верхнеуральского ООО «Хлебинка»; ознакомился с золотодобывающим ГОКом «Курасан», осмотрев готовые мощности. Также во время поездки Алексей Текслер анонсировал строительство двух новых ФАПов и ремонт уже существующих.