В 10 магазинах Челябинска установили короба для сбора кормов и вещей для бездомных животных

Все пожертвования будут передавать в приюты для кошек и собак

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» установила короба для сбора в десяти магазинах Челябинска. В них все желающие могут положить корма и товары для бездомных животных.

По мере наполнения коробок их содержимое будут передавать в приюты «Наш дом» и «Кошкин дом».

Специальные короба, в которые можно положить сухие корма или консервы для кошек и собак, наполнители для лотков или впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы, расположены в закассовой зоне магазинов.

Адреса магазинов, где установили короба:



г. Челябинск, пр-кт Ленина, 35;

г. Челябинск, ул. Тухачевского, 16с1;

г. Челябинск, пл. Революции, 1;

г. Челябинск, ул. Сталеваров, 45;

г. Челябинск, ул. Черкасская, 4;

г. Челябинск, ул. Трашутина, 26;

г. Челябинск, ул. Калинина, 5;

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 104в;

г. Челябинск, Копейское ш., 1;

г. Челябинск, ул. Дербентская, 46.